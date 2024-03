Bund appelliert an Verantwortung der Bahn-Tarifparteien

Berlin: Die Bundesregierung hat angesichts der neuen Streikankündigungen der Gewerkschaft GDL bei der Deutschen Bahn an die Verantwortung beider Tarifparteien appelliert. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums erklärte, man erwarte die Rückkehr zum Verhandlungstisch. Beide Parteien hätten eine sehr erhebliche Verantwortung auch gegenüber Millionen Fahrgästen. Der Ausstand soll im Personenverkehr von Donnerstag um 2 Uhr nachts bis Freitag um 13 Uhr dauern. Künftige Streiks will die GDL nicht mehr mit einem 48-stündigen Vorlauf ankündigen. CSU-Generalsekretär Huber warf der Gewerkschaft GDL in scharfen Worten einen Missbrauch des Streikrechts vor. An ihren Chef Weselsky gerichtet, nannte Huber es unanständig, unverantwortlich und unverschämt, in diesen Zeiten offen davon zu sprechen, dass das Ziel des Streiks Chaos und mangelnde Planbarkeit sei. Es müsse vorab ein - wenn auch erfolgloses - Schlichtungsverfahren stattgefunden haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2024 22:00 Uhr