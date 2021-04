Bulgariens Regierungschef gewinnt Parlamentswahl trotz deutlicher Einbußen

Corona-Notstand in Tschechien endet am 11. April

Prag: In Tschechien wird der Corona-Notstand nicht verlängert. Wie Premierminister Babis in einem Interview sagte, soll der Notstand am 11. April enden. Dann sollen auch die Reisebeschränkungen zwischen den Regionen des Landes sowie die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben werden. Derzeit dürfen die Menschen ihren Wohnbezirk nur in Ausnahmefällen verlassen. Die Regierung wollte den Notstand eigentlich bis zum 27. April verlängern, aber das Parlament stimmte dem nicht zu. Im März verzeichnete Tschechien fast 5800 coronabedingte Todesfälle - mehr als je zuvor in einem Monat. Das Nachbarland Deutschlands wird von der Bundesregierung aktuell als Hochinzidenzgebiet ausgewiesen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.04.2021 03:00 Uhr