Bulgarien und Moldau haben neues Parlament gewählt

Italien gewinnt Fußball-EM mit 4:3 nach Elfmeterschießen

London: Mit einem 4:3-Sieg über England nach Elfmeterschießen hat Italien die Fußball-Europameisterschaft gewonnen. England war zwar schon in der zweiten Spielminute 1:0 in Führung gegangen. Nach dem Ausgleich mussten beide Mannschaften dann aber in die Verlängerung, in der keine Tore mehr fielen. Das anschließende Elfmeterschießen gewannt Italien mit 3:2. Torwart Donnarumma hielt zwei Elfmeter und wurde anschließend als bester Spieler der Fußball-EM ausgezeichnet. Torschützenkönig ist Cristiano Ronaldo, der für Portugal fünf Treffer erzielte. In Italien feierten Tausende Fans bis in den frühen Morgen hinein. In Rom sperrte die Polizei den Bereich um den Circus Maximus für den Verkehr. In Neapel ließen Kreuzfahrtschiffe ihre Sirenen ertönen, um den Sieg der Azzurri zu feiern. In London besuchte Prinz William die unterlegene englische Mannschaft nach der Niederlage in der Kabine und dankte den Spielern für ihren Einsatz.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2021 08:00 Uhr