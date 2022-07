Bulgarien: Mehrwertsteuer auf Brot und Mehl entfällt für ein Jahr

Minister-Rücktritte stürzen britische Regierung in tiefe Krise

London: Nach dem Rücktritt von zwei wichtigen Ministern steckt die britische Regierung in einer schweren Krise. Gesundheitsminister Javid und Finanzminister Sunak legten ihre Ämter nieder und verwiesen zur Begründung auf den Führungsstil von Premierminister Johnson. Dieser habe trotz aller Kritik keinen Kurswandel eingeleitet, erklärte Javid. Sunak schrieb, sein Ansatz und Johnsons seien zu unterschiedlich. Johnson hat umgehend Nachfolger berufen. Der Premier steht seit Monaten unter Druck, zuletzt weil er einem Parteimitglied, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wird, einen hohen Posten verschafft hatte. Das Büro Johnsons hatte wiederholt erklärt, dass Johnson nichts von den Vorwürfen gewusst habe. Es mußte dann aber eingestehen, dass dem Premier die Anschuldigungen schon seit Jahren bekannt waren. Die Opposition fordert jetzt Neuwahlen. Auch der Generalstaatsanwalt für England und Wales, der Abgeordnete Chalk, legte ebenfalls aus Protest gegen die Regierungsführung von Johnson sein Amt nieder. "In einer Zeit, in der unser Land vor großen Herausforderungen steht, in der das Vertrauen in die Regierung selten so wichtig war, ist die Zeit für eine neue Führung leider gekommen", teilte der oberste Rechtsberater der Regierung in seinem Rücktrittsschreiben in der Nacht mit.

