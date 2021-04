Bulgaren wählen ein neues Parlament

Nachrichtenarchiv - 04.04.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sofia: In Bulgarien ist am Morgen die Parlamentswahl angelaufen. Fast sieben Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, 240 Abgeordnete für die Volksversammlung in Sofia zu wählen. Die Wahl wird darüber entscheiden, ob im ärmsten EU-Land die pro-europäische bürgerliche Regierungspartei GERB von Ministerpräsident Borissow an der Macht bleibt. Sie regiert zusammen mit Nationalisten als Juniorpartner. Gegen die Mitte-rechts-Koalition hatte es im vergangenen Sommer Straßenproteste wegen Korruptionsvorwürfen gegeben. Für Wähler in Krankenhäusern oder in Corona-Quarantäne sind mobile Wahlurnen vorgesehen. Meinungsforscher erwarten dennoch, dass die Wahlbeteiligung wegen der Pandemie niedrig ausfällt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.04.2021 08:00 Uhr