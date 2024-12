Bürokratie im bayerischen Schulbetrieb soll abgebaut werden

München: Im bayerischen Schulbetrieb ist eine Offensive gestartet worden, um die Bürokratie abzubauen. Staatskanzlei-Chef Herrmann sagte nach einer Sitzung des Kabinetts, dass beim Kultusministerium dazu fast 500 Vorschläge eingegangen sind. Sie kamen von Lehrern, Eltern, Schülervertretungen, Schulaufsicht und Personalräten. Davon seien 80 Prozent berücksichtigt worden. In den meisten Fällen gehe es um Digitalisierung - von der Optimierung der Kommunikation über die Digitalisierung von Arbeitsprozessen bis hin zur Vereinfachung von Einstellungsverfahren für Lehrkräfte, sagte Herrmann. Die Staatsregierung will etliche Prozesse in ihrer Zuständigkeit entschlacken. Viele der Vorhaben, etwa im Denkmalschutz, sind umstritten.

