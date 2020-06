Bürgerrechtler verklagen Trump wegen Polizeigewalt

Staatsoberhäupter fordern mehr Klimaschutz

Berlin: Die Staatsoberhäupter Deutschlands, der Schweiz und Österreichs haben zu neuen Anstrengungen beim Klimaschutz aufgerufen. In einem gemeinsamen Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" anlässlich des Weltumweltages schreiben Bundespräsident Steinmeier, die Schweizer Bundespräsidentin Sommaruga und Österreichs Bundespräsident van der Bellen, dass die Klimakrise nicht verschwunden sei. Wie bei Corona gelte auch in der Klimapolitik die Strategie, die Kurve abzuflachen. Klima- und Naturschutz gehörten deshalb wieder ganz oben auf die Agenda. Die Präsidenten fordern Investitionen in eine saubere Mobilität, in Ladestationen für Elektrofahrzeuge, in bessere Zugverbindungen, Fernwärmenetze oder in energieeffiziente Häuser und Wohnblocks.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2020 08:00 Uhr