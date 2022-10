Bürgerrechtler berichten über neue Proteste und Gewalt im Iran

Bahn wird im Norden Deutschlands Ziel von Sabotage

Berlin: Der Zugverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands ist in der Früh durch einen Sabotageakt für drei Stunden unterbrochen worden. Verkehrsminister Wissing erklärte, dass an zwei unterschiedlichen Standorten die Kabel vorsätzlich durchtrennt worden seien. Es sei klar, dass es sich um ein gezieltes und mutwilliges Vorgehen handelt. Wer dahinter steckt, konnte er aber nicht sagen. Zuvor hatte schon die Bahn von einem Sabotageakt gesprochen. Der Zugverkehr war vor allem in den Bundesländern Niedersachsen, Hamburg und Bremen ausgefallen. Dies betraf sowohl den Fern- und Regional-, also auch den Güterverkehr. Die Anschläge sollen am Karower Kreuz in Berlin und in Herne in Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben. Dabei seien auch die Backup-Systeme der Bahn ausgefallen, hieß es in Sicherheitskreisen. Die gleichzeitige Sabotage an zwei Kabeln deute zumindest auf eine gewisse Expertise hin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2022 22:00 Uhr