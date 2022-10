Bürgerrechtler berichten über neue Proteste und Gewalt im Iran

Bayerische Eurofighter sind zurück aus Australien

Neuburg an der Donau: Knapp zwei Monate nach dem Start ist die Luftwaffe von ihrer Übung in Australien zurückgekehrt. Die sechs Eurofighter sind wieder in Neuburg gelandet. Für die Luftwaffe endet damit das größte Projekt ihrer bisherigen Geschichte. An der logistisch aufwendigen Übung waren etwa 250 Soldaten eingebunden. Vier Transportflugzeuge zur Betankung der Eurofighter in der Luft waren mit dabei. In Australien beteiligte sich die Luftwaffe an zwei Übungen. Dorthin waren bislang noch nie deutsche Kampfflugzeuge entsendet worden. Zudem hätten drei Eurofighter zum Abschluss Japan besucht, hieß es. Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea sind Partner der NATO in der Indopazifik-Region. Die Mission fand im Schatten der Spannungen um Taiwan statt, jedoch ohne unmittelbaren Zusammenhang.

