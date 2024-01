Bürgerrat will kostenfreies Mittagessen für alle Kinder

Berlin: Der Bürgerrat des Bundestags zum Thema Ernährung spricht sich für ein kostenfreies und gesundes Mittagessen für alle Kinder in Schulen und Kitas aus. In den Empfehlungen des Gremiums heißt es, der Bund solle dies gemeinsam mit den Ländern finanzieren. Bisher haben nur armutsgefährdete Kinder Anspruch auf ein kostenfreies Mittagessen. Außerdem schlägt der Bürgerrat ein verpflichtendes staatliches Label vor, um das bewusste Einkaufen gesunder Lebensmittel zu erleichtern. Supermärkte ab einer bestimmten Größe sollen zudem verpflichtet werden, noch genießbare Lebensmittel zum Beispiel an Tafeln weiterzugeben. Die Mitglieder des Bürgerrats waren ausgelost worden und tagten seit September dreimal in Präsenz und sechsmal online. Ein wissenschaftlicher Beirat unterstützte sie bei ihrer Arbeit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.01.2024 19:00 Uhr