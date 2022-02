Bürgermeister von Kiew warnt vor humanitärer Katastrophe

Nachrichtenarchiv - 27.02.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die ukrainische Hauptstadt steht nach den Worten ihres Bürgermeisters Klitschko am Rande einer humanitären Katastrophe. Man habe jetzt noch Strom, Wasser und Heizung. Aber die Infrastruktur, um Lebensmittel und Medikamente auszuliefern, sei zerstört. Auf die Frage, ob geplant werde, die Zivilbevölkerung in Sicherheit zu bringen, sagte Klitschko der Nachrichtenagentur AP, das sei unmöglich. Man sei jetzt umzingelt. Mittlerweile rücken russische Truppen weiter auf Kiew vor. Gekämpft wird auch in Charkiw und im Süden der Ukraine. Russland hat erstmals eigene Opfer eingeräumt. Es habe Tote und Verletzte gegeben, so ein Sprecher. Zahlen nannte er nicht. Die Ukraine berichtet von bisher 4.300 getöteten russischen Soldaten. Nach Angaben aus Kiew wurden außerdem mindestens 210 ukrainische Zivilisten getötet. Aktuelle Zahlen zu getöteten ukrainischen Soldaten liegen nicht vor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.02.2022 22:00 Uhr