Bürgermeister von Frammersbach im Amt bestätigt

Kurzmeldung ein/ausklappen Türkei greift kurdische Stellungen in Nordsyrien und Nordirak an

Ankara: Eine Woche nach dem tödlichen Bombenanschlag in Istanbul hat das türkische Militär kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien angegriffen. Begründung des Verteidigungsministeriums in Ankara, die Einsätze der Vergeltung richteten sich gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die syrische Kurdenmiliz YPG. Dabei sind nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 31 Menschen getötet und Dutzende zum Teil schwer verletzt worden. Die Türkei macht kurdische Gruppen für die Explosion mit sechs Toten in Istanbul am vergangenen Sonntag verantwortlich. //Nach Angaben türkischer Medien hat die Kurdenmiliz YPG auf die Angriffe inzwischen mit einem Raketenbeschuss in der Türkei nahe der syrischen Grenze reagiert. Dabei seien vier Menschen verletzt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2022 21:00 Uhr