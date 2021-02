Bürgermeister halten auch Inzidenzzahl über 50 für machbar

Nachrichtenarchiv - 07.02.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Die Bürgermeister mehrerer Großstädte halten es auch bei Inzidenzzahlen von über 50 für machbar, die Kontakte aller Neuinfizierten nachzuverfolgen. In Köln etwa seien die Behörden trotz Werten über 50 seit Monaten in der Lage, innerhalb von 24 Stunden alle Betroffenen zu kontaktieren und Quarantäneanordnungen zu verhängen, sagte Oberbürgermeisterin Reker der "Welt am Sonntag". Ähnlich äußerten sich auch die Stadtoberhäupter von Bremen, München, Leipzig und Düsseldorf.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.02.2021 04:00 Uhr