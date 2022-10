Bürgerliche Partei gewinnt laut Prognosen Wahl in Bulgarien

Brasilien wählt Präsidenten

Brasilia: In Brasilien ist die erste Runde der Präsidentschaftswahl zu Ende gegangen. Stimmberechtigt waren mehr als 156 Millionen Wählerinnen und Wähler. In Umfragen lag der linksgerichtete Ex-Präsident Lula bei etwa 50 Prozent der Stimmen. Sollte er tatsächlich die absolute Mehrheit schaffen, wäre er schon im ersten Durchgang gewählt. Der rechtsextreme Amtsinhaber Bolsonaro lag in Umfragen bei 36 Prozent. Erreicht kein Kandidat die absolute Mehrheit, gibt es in vier Wochen eine Stichwahl. - Sollte Lula erfolgreich sein, wäre er der erste demokratische Präsident, der in eine dritte Amtszeit geht. Befürchtet wird aber auch, dass Bolsonaro eine Niederlage nicht anerkennen könnte und seine Anhänger zu Protesten aufruft.

