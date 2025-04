Bürgerkrieg: Weiter folgenschwere Angriffe im Sudan

Mehr als 300 Tote bei jüngsten Angriffen im Sudan: Die Zivilisten, darunter auch humanitäre Helfer, sind in der Region Darfur bei Kämpfen in und um Flüchtlingslager getötet worden. Der Bürgerkrieg in dem nordostafrikanischen Land tobt seit zwei Jahren. Kriegsstrategie ist nach UN-Angaben vor allem sexuelle Gewalt. Frauen und Kinder leiden besonders unter dem Konflikt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.04.2025 14:45 Uhr