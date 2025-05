Bürgerinitiative verlangt mehr Ultrafeinstaubmessungen am Münchner Flughafen

München: Der Bürgerverein Freising zur Vermeidung von Lärm und Schadstoffbelastungen fordert mehr Ultrafeinstaub-Messungen am Flughafen. Hintergrund ist, dass kürzlich eine Studie des Umweltbundesamtes eine erhöhte Konzentration der winzigen Partikel am Flughafen Berlin-Brandenburg und in dessen Umgebung dargelegt hat. Ursache seien Abgase der Triebwerke und Abrieb der Rollen, wenn die Flugzeuge noch am Boden sind, so der Verein. Die WHO gibt zwar einen Richtwert vor, bisher gibt es aber keine Grenzwerte. Die Flughafen München GmbH weist darauf hin, dass Messung und Bewertung von Ultrafeinstaub noch ein Forschungsthema seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2025 08:00 Uhr