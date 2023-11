Bürgergeld wird um weitere Milliarde teurer

Berlin: Das Bürgergeld kommt den Bund wohl noch teurer als bisher angenommen. Wie aus einem Schreiben von Finanz-Staatssekretär Toncar an den Haushaltsausschuss hervorgeht, werden rund 1,15 Milliarden Euro zusätzlich benötigt. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Die Mehrausgaben resultieren demnach aus einem Plus bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Es habe sich gezeigt, dass Mieten, Heizkosten und sonstige Nebenkosten stärker gestiegen seien, als noch vor einem Jahr erwartet, so eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums. Erst am Donnerstag hatte Toncar den Haushaltsausschuss über eine überplanmäßige Ausgabe für das Bürgergeld von 2,1 Milliarden Euro informiert. Insgesamt liegen die Kosten demnach nun bei über 27 Milliarden Euro.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 18:30 Uhr