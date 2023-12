Bürgergeld wird laut Nahles wie geplant ausgezahlt

Berlin: Die Bundesagentur für Arbeit könnte eine etwaige Kürzung des neuen Bürgergelds im Januar rein technisch nicht mehr umsetzen. Das sagte Agentur-Chefin Nahles bei ntv. Die Auszahlung an 2,8 Millionen Haushalte sei in Vorbereitung und werde pünktlich zum 1. Januar erfolgen. Die Erhöhung des Bürgergelds um zwölf Prozent ist bereits beschlossen und geregelt, wird aber von der Koalitionspartei FDP sowie der oppositionellen Union in Frage gestellt. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warnt etwa vor falschen Signalen für den angespannten Arbeitsmarkt. Im BR-Fernsehen sagte Dobrindt, durch die Erhöhung der Sozialleistungen würden sich Menschen bewusst dafür entscheiden, nicht zu arbeiten, sondern Bürgergeld zu beziehen. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Bentele, hingegen erklärte, Bürgergeldbezieher seien in den meisten Fällen Menschen, die nicht arbeiten können oder die aufstocken müssten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2023 09:00 Uhr