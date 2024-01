Bürgergeld steigt deutlich an

Berlin: Mit Beginn des neuen Jahres bekommen Bürgergeld-Empfänger deutlich mehr Geld vom Staat: Die Sätze steigen um zwölf Prozent gegenüber 2023. Für Alleinstehende bedeutet das ein Plus von 61 auf 563 Euro im Monat. Erwachsene, die mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenleben, bekommen 506 Euro. Für Kinder und Jugendliche liegen die Sätze je nach Alter zwischen 357 und 471 Euro. Der Regelsatz für das Bürgergeld wird jährlich an Preise und Löhne angepasst und berücksichtigt auch die Inflation. Unterdessen fordert die Bundestagsfraktion der CSU härtere Sanktionen für Bürgergeldempfänger, die sich weigern, zumutbare Arbeitsangebote anzunehmen. Das steht nach Medienangaben in einem Papier für die Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten, die am Samstag beginnt.

