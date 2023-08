Bürgergeld steigt auf 563 Euro

Berlin: Im kommenden Jahr soll das Bürgergeld um 61 Euro ansteigen. Das hat Bundessozialminister Heil von der SPD heute bekannt gegeben. Ein alleinlebender Erwachsener erhält dann im Regelsatz 563 Euro statt wie bisher 502 Euro. Jugendliche von 14 bis 17 Jahren bekommen 51 Euro mehr. Ihr Satz steigt auf 471 Euro. Mit der Anhebung der Sätze will Heil auf die Preissteigerungen reagieren. Im Zuge der Neuerungen will das Bundessozialministerium außerdem das Kindergeld erhöhen. Laut Bundesagentur für Arbeit beziehen derzeit fast vier Millionen Menschen in Deutschland Bürgergeld.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2023 11:15 Uhr