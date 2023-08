Bürgergeld steigt 2024 auf 563 Euro

Berlin: Das Bürgergeld soll im kommenden Jahr deutlich erhöht werden. Wie Sozialminister Heil mitgeteilt hat, bekommen Alleinstehende ab Anfang 2024 monatlich 563 Euro. Das ist eine Erhöhung um 51 Euro. Der SPD-Politiker sprach von einem erheblichen Schritt. Gerade in Krisenzeiten müsse man sich auf den Sozialstaat verlassen können, so Heil. Die Erhöhung werde im Bundeshaushalt mit 4,3 Milliarden Euro zu Buche schlagen. Außerdem teilte der Minister mit, die Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege anheben zu wollen. Die Steigerung soll in zwei Schritten bis Juli 2025 entsprechend der Empfehlung der Pflegekommission erfolgen. Sie sieht für Pflegehilfskräfte einen Mindestlohn von 16,10 Euro und für Pflegefachkräfte 20,50 Euro pro Stunde vor.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.08.2023 12:15 Uhr