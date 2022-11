Bürgergeld sorgt weiter für Streit zwischen Regierung und Union

Selenskyj sieht keine Verhandlungsbereitschaft bei Russland

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland vor, die Welt in die Irre zu führen. Moskau habe jüngst auch gegenüber ausländischen Gesprächspartnern Verhandlungen über ein Ende des Kriegs angeboten. Zugleich schicke Russland zehn- oder hunderttausende Menschen in den Kampf. Wer verhandeln wolle, lasse die Menschen nicht im, so wörtlich, "Fleischwolf" sterben, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Er betonte, die Ukraine sei bereit für einen fairen und gerechten Frieden. Dazu müsse Russland die Grenzen und die territoriale Unversehrtheit des Landes respektieren. Der neue ukrainische Botschafter in Berlin, Makejew, rechnet derweil mit der Lieferung deutscher Kampfpanzer. Makejew sagte den "Funke"-Zeitungen, man habe Grund zur Hoffnung, dass Deutschland Leopard 2 direkt in die Ukraine liefert. Hierzu gebe es Gespräche mit der Bundesregierung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2022 09:15 Uhr