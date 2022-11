Bürgergeld sorgt weiter für Streit zwischen Regierung und Union

Nachrichtenarchiv - 05.11.2022 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das geplante Bürgergeld ist weiter Streitthema zwischen Regierung und Union. Die CDU-Politikerin und Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Connemann, kritisiert den nachgebesserten Gesetzentwurf als reine Kosmetik. Das Prinzip "Fördern und Fordern" fehle darin weiterhin. Noch immer gebe es keine ernsthaften Anreize, wieder eine Arbeit aufzunehmen. Finanzminister Lindner hält dagegen. Das Bürgergeld belohne Hinzuverdienst und Qualifikation. Wenn die Mitwirkung verweigert wird, werde das sanktioniert. Zum Schonvermögen von 60.000 Euro für den Hauptbezieher sagte der FDP-Chef der Welt am Sonntag, wenn Menschen wegen eines Schicksalsschlags arbeitslos werden, sollten sie nicht das verzehren müssen, was sie sich vielleicht über Jahrzehnte aufgebaut haben. Die Union solle hier nicht in einen - so wörtlich - "Schäbigkeitswettbewerb" eintreten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2022 08:15 Uhr