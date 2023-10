Bürgerfest zum Tag der deutschen Einheit beginnt in Hamburg

Hamburg: In der Hansestadt eröffnet der erste Bürgermeister Tschentscher in diesen Minuten offiziell das Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit. In Hamburg finden in diesem Jahr die zentralen Feierlichkeiten statt, den Höhepunkt bildet morgen ein Festakt in der Elbphilharmonie mit rund 1300 Gästen, darunter die gesamte Staatsspitze und die Regierungschefs der Länder. Beim Bürgerfest präsentieren sich auf dem Hamburger Rathausmarkt die Verfassungsorgane - Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat und das Bundesverfassungsgericht. Die Feier steht unter dem Motto "Horizonte öffnen".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 12:00 Uhr