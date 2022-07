Bürgerentscheide verhindern Projekte der Lokalpolitik in mehrere Städten Bayerns

Papst Franziskus beginnt "Buß-Pilgerfahrt" in Kanada

Edmonton: Papst Franziskus ist in Kanada gelandet, er selbst sprach von einer "Pilgerfahrt der Buße". Er will indigene Gemeinschaften um Vergebung für Gewalt in katholischen Internaten bitten. In Kanada wurden hunderttausende Kinder indigener Familien in kirchlichen Heimen untergebracht, um sie zur Anpassung an die weiße Gesellschaft zu zwingen. Dabei kam es zu Misshandlungen und sexuellem Missbrauch, viele Kinder starben auch an Krankheiten und Unterernährung. Zuletzt wurden mehr als 1300 anonyme Gräber entdeckt.

