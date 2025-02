Bürgerentscheid stoppt Neubau-Pläne für Landratsam Landsberg/Lech

München: Parallel zur Bundestagswahl fanden in Bayern auch einige Bürgerentscheide statt. In Landsberg am Lech haben die Wählerinnen und Wähler einem teuren Neubau für das Landratsamt eine klare Absage erteilt. Fast 81 Prozent stimmten für einen Planungsstopp des 120-Millionen-Euro-Projekts. In Nabburg soll ein Tunnel alle drei Bahnübergänge ersetzen. Knapp 72 Prozent sprachen sich für die Tunnellösung im Zuge der Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Regensburg aus. Und die Gemeinde Berg bei Hof kann nach einer Zustimmung von 54 Prozent beim Bürgerentscheid ein Gewerbegebiet an der A9 erweitern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2025 00:00 Uhr