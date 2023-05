Bürger von Waldkirchen stimmen für Neubau einer zentralen Grundschule

Kurzmeldung ein/ausklappen Diskussion über Heizungsgesetz geht weiter

Berlin: Im Streit über das geplante Heizungs-Gesetz erhöht die SPD den Druck auf die FDP. Fraktionschef Mützenich hat sich im Morgenmagazin verärgert darüber geäußert, dass die FDP zunächst noch auf Antworten von Wirtschaftsminister Habeck warten will. Wenn man Veränderungen wolle, sei das Parlament der Ort dafür, so Mützenich. Die FDP habe jetzt 24 Stunden Zeit, zuzustimmen, damit der Gessetzentwurf noch diese Woche in erster Lesung im Bundestag behandelt werden kann. Der Klimaforscher Latif warnte davor, die Ängste der Bevölkerung vor finanzieller Überforderung gezielt zu schüren, um die Wärmewende zu blockieren. Im Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Latif, man könne daran gut erkennen, wem Klimaschutz am Herzen liege und wem nicht. Nach dem Willen von SPD und Grünen soll das Gesetz noch vor der Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2023 10:00 Uhr