Bürger von Paris votieren für mehr autofreie Straßen

Paris: Die Bewohner der französischen Hauptstadt haben dafür gestimmt, Hunderte Straßen der Stadt für Autos zu sperren. Bei einer Bürgerbefragung sprach sich eine klare Mehrheit dafür aus, dass 500 weitere Straßen autofrei werden. In den kommenden Jahren könnten in Paris 10.000 Parkplätze wegfallen. An der Abstimmung beteiligten sich gerade einmal vier Prozent der knapp 1,4 Millionen eingetragenen Wählerinnen und Wähler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.03.2025 01:00 Uhr