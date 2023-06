Bürger stimmen für Welterbe-Bewerbung von Neuschwanstein

Kurzmeldung ein/ausklappen Chinesischer Ministerpräsident Li ist zu Gast in Berlin

Berlin: Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang ist von heute an zu Gast in Berlin. Am Morgen wird Li von Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen. Am Abend ist er mit Kanzler Scholz zum Abendessen verabredet. Morgen beginnen dann die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. Sie dauern zwei Tage. Nach den politischen Gesprächen in Berlin ist auch ein Besuch in München geplant. Es ist Lis erste Auslandsreise seit seinem Amtsantritt im März.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2023 07:00 Uhr