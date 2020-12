Bürger sollen Weihnachten laut RKI-Chef Wieler zuhause verbringen

Nachrichtenarchiv - 22.12.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, hat an die Menschen appelliert, an Weihnachten zu Hause zu bleiben. Mit Blick auf die hohen Corona-Zahlen sagte Wieler wörtlich: "Reduzieren Sie Ihre Kontakte auf das absolute Minimum, reisen Sie nicht". Nach seinen Worten stehen den Bürgern einige schwere Wochen bevor. Man sollte sie nicht noch schwerer machen, mahnte Wieler. Denn nur durch eine Verringerung der Kontakte könne verhindert werden, dass weitere Menschen schwer erkranken oder an einer Covid-19-Erkrankung sterben. Das RKI hatte heute früh gemeldet, dass sich in Deutschland binnen 24 Stunden rund 19.500 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt haben. Die Zahl der Todesfälle stieg um 731.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2020 14:00 Uhr