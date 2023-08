Bürger sind laut Deutschlandtrend bei Cannabis-Plänen zwiegespalten

Berlin: Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, dann wäre die AfD weiter zweitstärkste Kraft hinter der Union. Laut ARD-Deutschlandtrend käme sie unverändert auf 21 Prozent - ihren bisherigen Höchstwert. CDU und CSU liegen weiterhin bei 27 Prozent. Die SPD kommt auf 17, die Grünen auf 14 und die FDP auf 7 Prozent. Damit hätte die Ampel-Koalition weiterhin keine Mehrheit mehr. Gefragt wurde auch nach der von der Bundesregierung geplanten Teil-Freigabe von Cannabis. Hier sind die Menschen zwiegespalten: Laut Deutschlandtrend befürwortet eine knappe Mehrheit von 45 Prozent die Pläne, Besitz und Anbau in Grenzen zu legalisieren. 44 Prozent halten das Vorhaben für falsch. Vor allem bei den Über-65-Jährigen sehen viele die Pläne kritisch. Und etwas mehr als die Hälfte der Befragten - nämlich 52 Prozent - ist gegen die Lieferung von "Taurus"-Marschflugkörpern an die Ukraine. 36 Prozent sind dafür, 12 Prozent wollten sich nicht positionieren. Besonders stark ist die Ablehnung in Ostdeutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.08.2023 01:00 Uhr