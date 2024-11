Bürger machen laut ARD-Deutschlandtrend FDP für Ampel-Aus verantwortlich

Berlin: Die Bundesbürger machen vor allem die FDP für den Bruch der Bundesregierung verantwortlich. In einem ARD-Deutschlandtrend extra von infratestDimap sagen 40 Prozent der Befragten, die Liberalen seien in erster Linie schuld daran, dass die Ampel-Koalition gescheitert ist. 26 Prozent sehen die Grünen als hauptverantwortlich, 19 Prozent die SPD. Bei der sogenannten Sonntagsfrage gibt es keine großen Veränderungen: Die SPD kommt auf 16 Prozent, CDU/CSU auf 34, die Grünen auf 12, die FDP auf 5, die AfD auf 18 und das BSW auf 6 Prozent. 87 Prozent finden, dass die Verhältnisse in Deutschland derzeit Anlass zur Beunruhigung geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2024 22:00 Uhr