Bürger lehnen Tesla-Erweiterung in Grünheide ab

Grünheide: Die geplante Erweiterung der Tesla-Fabrik in der brandenburgischen Gemeinde stößt auf Widerstand: Bei einer Bürgerbefragung hat sich eine Mehrheit gegen den Bebauungsplan des E-Auto-Herstellers ausgesprochen. Das hat die Gemeinde am Abend mitgeteilt. Sie muss noch über die Pläne entscheiden. Das Votum der Bürgerbefragung ist dabei nicht bindend, gilt aber als Fingerzeig. Tesla will sein Werk um einen Güterbahnhof, Lagerhallen und einen Betriebskindergarten erweitern und dafür mehr als 100 Hektar Wald roden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.02.2024 21:15 Uhr