Bürger in Wallgau protestieren gegen starken Ausflugsverkehr

Bayerischer Städtetagspräsident fordert gegenseitige Rücksichtnahme im Öffentlichen Raum

München: In der Diskussion um Ausschreitungen in deutschen Großstädten fordert der Bayerische Städtetag Feiernde dazu auf, Rücksicht auf Anwohner zu nehmen. Städtetagspräsident Pannermayr zeigte im BR-Interview zwar Verständnis für Feiern im öffentlichen Raum. Aber zur Stadt gehöre auch immer, dass man versuche, die Balance zu wahren und den Punkt zu respektieren, wo die Anwohner ihre berechtigten Interessen formulieren, so Pannermayr. Von der Polizei forderte er ein besonnenes Vorgehen. In Frankfurt war es vergangene Woche am Opernplatz zu schweren Ausschreitungen gekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 11:00 Uhr