Bürger in Mamming bekommen mobile Teststation

Nachrichtenarchiv - 27.07.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: Für die Bürger in der niederbayerischen Gemeinde soll es nach dem Corona-Ausbruch in einem landwirtschaftlichen Großbetrieb Reihentests geben. Heute wird dort eine mobile Station eingerichtet, in der man sich auf das Virus untersuchen lassen kann. Insgesamt hatten sich 174 Erntehelfer infiziert - das ist mehr als ein Drittel der dort tätigen Saisonarbeiter. Der gesamte Hof ist unter Quarantäne gestellt und mit einem Bauzaun abgesperrt worden. Heute Vormittag will Ministerpräsident Söder weitere Konsequenzen bekanntgeben. Auch aus Österreich wird ein neuer Corona-Hotspot gemeldet. In den Urlaubsorten rund um den Wolfgangsee sind inzwischen 53 Menschen positiv getetet worden. Berichten zufolge sind dort vor allem Mitarbeiter in sieben Hotels, einer Pizzeria und zwei Bars in Sankt Wolfgang betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2020 09:00 Uhr