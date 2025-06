Bürger in Kiew sollen wegen Angriffen in Schutzräumen bleiben

Kiew: Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht wieder mit heftigen Luftangriffen überzogen. Nach Angaben der Behörden starben in der Hafenstadt Odessa mindestens zwei Menschen, weitere wurden verletzt. Getroffen wurden demnach unter anderem eine Entbindungsstation und eine medizinische Notaufnahme. Auch aus der Hauptstadt Kiew wurden Verletzte gemeldet. Medienberichten zufolge waren zahlreiche Explosionen zu hören. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge kamen auch ballistische Raketen zum Einsatz. Kiews Bürgermeister Klitschko sprach von einem "massiven Angriff auf die Hauptstadt". Er rief die Menschen dazu auf, in den Schutzräumen zu bleiben.

