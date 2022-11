Bürger in Holzkirchen lehnen Ortsumfahrungen ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Demonstrationen nach türkischem Angriff auf Kurden-Stellungen

Berlin: In mehreren deutschen Städten haben Bürger gegen die türkischen Luftangriffe auf kurdische Stellungen demonstriert. In Berlin folgten nach Polizeiangaben gut 360 Menschen dem Aufruf des kurdischen Dachverbands KON-MED, in Frankfurt am Main zogen etwa 200 Teilnehmer friedlich durch die Innenstadt. Proteste gab es auch in Leipzig und Dresden. Vorher hatte das türkische Militär seine Offensive gegen kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien begonnen. Dabei sind nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 31 Menschen getötet und Dutzende zum Teil schwer verletzt worden. Ankara macht die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die syrische Kurdenmiliz YPG verantwortlich für den Bombenanschlag in Istanbul mit 6 Toten.

