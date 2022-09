Bürger bekommen weitere Energiepreis-Entlastung

Dänemark und Schweden vermuten massive Sprengladung als Ursache der Pipelinelecks

Kopenhagen: Die Gaslecks in den Nord-Stream-Pipelines 1 und 2 gehen nach Ansicht von Experten aus Dänemark und Schweden auf Explosionen unter Wasser zurück. In einem Bericht ist die Rede von mindestens zwei vorsätzlich herbeigeführten Detonationen. Seismologische Institute hätten Erschütterungen der Stärke 2,3 und 2,1 gemessen, was - wie es in dem Dokument heißt - vermutlich einer Sprengladung von mehreren hundert Kilogramm entspricht. Deutsche Sicherheitsbehörden waren laut einem Bericht des "Spiegel" zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Das Schreiben der skandinavischen Experten dient als Grundlage in der heutigen Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates zu den Gaslecks.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2022 18:15 Uhr