Bürger befürworten befristete Aufnahme von Erdbebenopfern

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: bewölkt, vereinzelt Regen, Höchstwerte 7 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute meist stark bewölkt, kurze sonnige Abschnitte und vereinzelt Regen bei lebhaftem Wind. Höchstwerte 7 bis 13 Grad. Morgen und am Sonntag bayernweit trüb mit Regenfällen. Am Rosenmontag teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt Regen. An allen Tagen windig, in Böen stürmisch. Höchstwerte morgen bis 15, sonst bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2023 06:00 Uhr