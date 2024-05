Bündnisse rufen nach Attacke auf Politiker zu Kundgebungen auf

Berlin: Nach dem Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Ecke in Dresden soll es heute spontan zwei Demonstrationen geben: Die Bündnisse "Zusammen gegen Rechts" und "Wir sind die Brandmauer Dresden" haben dazu in Berlin und Dresden aufgerufen. Sie mahnen, dass Gewalt in unserer Demokratie keinen Platz habe. In Dresden war der SPD-Politiker Matthias Ecke vorgestern Abend von vier Unbekannten zusammengeschlagen worden, als er gerade Plakate für die Europawahl aufhängte. Der 41-Jährige wurde schwer verletzt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. In der Politik ist das Entsetzen groß: SPD-Chef Klingbeil sprach von einem hinterlistigen Angriff und forderte eine klare Antwort des Rechtsstaates, wie Demokratinnen und Demokraten geschützt werden können - insbesondere in Zeiten des Wahlkampfes. Bundesinnenministerin Faeser hat eine Sonderkonferenz der Innenminister vorgeschlagen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2024 06:00 Uhr