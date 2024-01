"Bündnis Sahra Wagenknecht" kommt zu erstem Parteitag zusammen

Berlin: Die Partei "Bündnis Sahra Wagenknecht" - kurz BSW - ist zu ihrem ersten Parteitag zusammengekommen. Dabei sollen Wagenknecht und die frühere Linken-Fraktionschefin Mohamed Ali als Doppelspitze gewählt werden. Mohamed Ali sagte in ihrer Rede, man wolle und werde kein Teil der - so wörtlich "abgehobenen, selbstgerechten Politblase sein", die viel zu oft aus dem Blick verliere, wie schlecht es vielen Menschen in Deutschland inzwischen geht. Die Delegierten stimmen auch über die Kandidaten und das Programm für die Europawahl ab. Zentrale Forderungen sind mehr Entscheidungsgewalt für die EU-Mitgliedsstaaten sowie ein Stopp der Waffenhilfe für die Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 12:00 Uhr