Bündnis Mobilitätswende fordert Erhalt des Deutschlandtickets

Verkehrsminister von Bund und Länder beraten: Dabei geht es zum die Frage, wie die 500 Milliarden Euro verwendet werden, die über die nächsten Jahre in die Infrastruktur fließen. Das Bündnis Mobilitätswende Bayern fordert, das Deutschlandticket langfristig beizubehalten und auszubauen, und verweist auf eine Studie. Der Umfrage zufolge ist es rund 88 Prozent der Befragten Deutschland-Ticket Nutzer in Bayern wichtig oder sehr wichtig, das dass Ticket langfristig bleibt. Knapp 42 Prozent gaben in der Umfrage an, bei einem Aus häufiger mit dem Auto zu fahren.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 01.04.2025 14:00 Uhr