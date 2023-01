Bündnis "Lützerath lebt" korrigiert Aussage über Verletzte

Kurzmeldung ein/ausklappen Regensburg bleibt laut GfK deutsche Single-Hochburg

Nürnberg: Regensburg hat erneut den höchsten Anteil an Singlehaushalten in Deutschland. Das geht aus einer Studie des Nürnberger Marktforschungsunternehmens GfK hervor. Demnach lebte im vergangenen Jahr gut jeder zweite Bewohner der Oberpfälzer Großstadt allein. Bundesweit an zweiter Stelle steht Erlangen. Nürnberg belegt Platz vier, gefolgt von Augsburg. Insgesamt lebt in gut 40 Prozent der deutschen Haushalte nur eine Person.

