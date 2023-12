Bündnis Klinikrettung spricht von verschärftem Krankenhaus-Sterben

Berlin: In Deutschland haben in diesem Jahr 22 Krankenhäuser aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen. Knapp hundert weitere seien derzeit akut davon bedroht, teilte das Bündnis Klinikrettung mit. Die Organisation, der eine Reihe regionale Initiativen angehört, fürchtet eine medizinische Unterversorgung mancher Gebiete, da der ländliche Raum am stärksten von Schließungen betroffen sei. Das Bündnis fordert ein Ende der Fallpauschale und ein Renditeverbot für Krankenhäuser. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hatte im Sommer bereits angekündigt, im Rahmen einer Reform die Fallpauschale einschränken zu wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 16:00 Uhr