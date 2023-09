Bündnis für Freiwilligendienste übergibt Unterschriften an Petitions-Ausschuss

Berlin: Der Petitionsausschuss des Bundestags befasst sich heute mit der künftigen Finanzierung von Freiwilligendiensten in Deutschland. Ein Bündnis übergibt nach eigenen Angaben am Mittag mehr als 100.000 Unterschriften gegen die Kürzungspläne des Familienministeriums. Die Initiatoren fürchten, dass jede vierte Freiwilligenstelle gefährdet ist - das wären rund 30.000. Sie betonen, der Bedarf an Freiwilligendiensten etwa in Pflegeeinrichtungen sei groß. Die Aufwands-Entschädigung reiche aber schon jetzt nicht für den Lebensunterhalt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 07:00 Uhr