Bündnis fordert gerechteres und klimafreundliches Entlastungspaket

Union will Gasspeicher als kritische Infrastruktur schützen

Murnau: Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag will die Gasspeicher in Deutschland künftig in staatliche Verantwortung stellen, da sie in ihren Augen Teil der kritischen Infrastruktur sind. Die rein privatwirtschaftliche Organisation der Speicher bisher habe dazu geführt, dass diese teilweise an russische Unternehmen weiterverkauft wurden, heißt es in einem entsprechenden Papier, aus dem mehrere Medien berichten. Demnach setzt sich die Unionsfraktion auch dafür ein, den Verkauf von Gasspeichern in Deutschland an ausländische Investoren zu untersagen. Des Weiteren pocht sie auf einen Gaspreis-Deckel, der einen Grundbedarf pro Haushalt und Person festlegt und dabei eine ausreichende Beheizung ermöglicht. Spitzenvertreter der Unionsfraktion treffen sich am frühen Nachmittag auf der Zugspitze, um über ihre Beschlussvorlagen zu beraten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2022 09:45 Uhr