Bündnis aus Kirchen und Organisationen startet Kampagne für Demokratie

Berlin: "Zusammen für Demokratie"- so lautet der Name einer großen Kampagne, an der sich rund 70 gesellschaftliche Organisationen beteiligen. Mit dabei sind unter anderem die Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Bildungseinrichtungen oder Sportvereine. Heute hat die Aktion begonnen. "Rechtsextreme Akteure bestreiten die fundamentale Gleichheit aller Menschen und negieren die Menschenrechte. Dieser Gefahr wolle man sich entgegenstellen", so das Bündnis. Hierzu hängen zum Beispiel große Plakate an Kirchengebäuden oder Kulturstätten. Auch in den sozialen Medien soll es Aktionen geben.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 10.02.2025 13:00 Uhr