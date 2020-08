Buchungsportal Booking.com entlässt jeden vierten Beschäftigten

Nachrichtenarchiv - 04.08.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Norwalk: Die Reiseplattform Booking.com will rund ein Viertel ihrer weltweit 17.000 Beschäftigten entlassen. Das Unternehmen mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Connecticut hat die Mitarbeiter in einem internen Video darüber informiert. Booking.com will schon im kommenden Monat mit den Entlassungen beginnen. Grund ist der Einbruch der Zimmer-Reservierungen als Folge der Corona-Krise. In Europa hatte Booking.com laut einer Studie von 2018 einen Marktanteil von 60 Prozent aller Reisebuchungen. Die Europazentrale ist in Amsterdam angesiedelt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 19:45 Uhr