Buchpreis-Jury gibt Shortlist bekannt

Frankfurt am Main: Die Jury des Deutschen Buchpreises hat aus der Liste der Nominierten eine engere Auswahl getroffen. Auf der Shortlist stehen nun die Namen von vier deutschen Autorinnen und zwei Autoren: Martina Hefter, Maren Kames, Ronya Othmann, Iris Wolff, Clemens Meyer und Markus Thielemann. Nach Aussagen der Jury erkunden sie in ihren Romanen Licht und Dunkel der jüngeren Deutschen Geschichte und überwinden dabei auch erzählerisch Grenzen. Die begehrte Auszeichnung für deutschsprachige Literatur wird am 14. Oktober vergeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 19:00 Uhr