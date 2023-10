Buchmesse wird in Frankfurt eröffnet

Frankfurt am Main: Die 75. Ausgabe der Buchmesse wird heute Abend feierlich eröffnet. Ab morgen ist die weltweit größte Bücherschau dann für Fachbesucher geöffnet, ab Freitagnachmittag für das Publikum. Gastland ist in diesem Jahr Slowenien. Zu den großen Themen der Bücherschau gehören Künstliche Intelligenz, Klimawandel und der Kampf gegen Populismus und Extremismus. Auch der Krieg im Nahen Osten dürfte eine wichtige Rolle spielen. Zum Abschluss wird der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. Die Auszeichnung geht in diesem Jahr an den Schriftsteller Salman Rushdie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 07:00 Uhr